Denischep

Денис Denischep

 
41 годРоссия/Яя
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Di119
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
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Плохого о Денисе ничего не могу сказать. Чётко поставил цель работы. Оплата во время. Рекомендую.
Диана отличный исполнитель. Проект выполнен очень быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1200
10 баллов
6 лет назад
Создать дизайн сайта для обучающего центра
Понравилось работать с Денисом. Хороший порядочный заказчик с интересным проектом. Рекомендую к сотрудничеству! =)
Наш проект был не из легких, огромное количество текста. Не мало страниц. Куча разных мелочей и требований. Плюс весь контент на английском, но совместными усилиями получился довольно привлекательный и не тяжелый дизайн.
Ответный отзыв
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Создать каркас (прототип) сайта
Спасибо большое за интересный заказ.
Евгения отличный специалист в своей области. Помогла нам оперативно создать интерактивный прототип сайта, который полностью на английском языке.
Ответный отзыв
pani-olenka
Олена 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Создание 4-6 дизайнов веб страниц
Спасибо за интересную работу! Безупречное ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата, доброжелательный заказчик. Рекомендую.
Большое спасибо Елене за качественную и очень оперативную работу. Сразу видно, что человек наделен талантом и имеет хорошие навыки работы с заказчиками.
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