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Для он-лайн тренажера нужно 4-6 дизайнов. Тематика - турнир по математики. Игроки - дети от 5 до 16 лет. Нужно, чтобы дизайны были красочные и веселые. Исходники в PSDДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 лет назад