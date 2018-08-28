Перевести голос в текст

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Завершен23 заявки436 просмотров

Если 80 мин голосового текста, его нужно перевести в печатный текст. Текст на русском. Есть фоновый шум.

7 лет назад
Denischep
Денис 
42 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Di119
Диана 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$7
2 дня
Диана отличный исполнитель. Проект выполнен очень быстро и качественно. Рекомендую.
Плохого о Денисе ничего не могу сказать. Чётко поставил цель работы. Оплата во время. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Di119
Диана 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад