Составить список партиотических телеканалов России с студиями в МСК

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен7 заявок381 просмотр

Царьград

PolitRussia

Звезда- В эфире общественно-патриотического канала – документальные и художественные фильмы, тематические программы, особое место в которых отведено русской армии.

ОТР -Общественное телевидение России (ОТР) — новый российский федеральный телеканал. Основные цели и задачи - развитие гражданского общества и патриотизма в России, просвещение и образование, пропаганда общечеловеческих моральных ценностей. Вещание канала строится преимущественно на прямом эфире и других формах активного взаимодействия с аудиторией. Многие программы создаются с участием непрофессиональных «активистов» - корреспондентов. Значительное внимание в эфире уделено освещению жизни регионов. Основные форматы: новости, аналитические дискуссии, развивающие развлечения, качественные игровые, документальные и анимационные фильмы, просветительские программы.

1. «НПКтвРОССИИ» Народно-патриотический канал 1) Информационно-аналитическая работа 2) Пропаганда счастливой многодетной и успешной семьи 3) Пропаганда нравственности и морали, традиционной культуры и исторического наследия России. 4) Создание общественного резонанса путем разоблачения псевдо-патриотических движений, западных идеологем, а так же сомнительных и неоднозначных инициатив и законов в нашей стране. 

﻿3. 24_DOC – круглосуточный телеканал мировой актуальной документалистики. Телеканал для тех, кому не безразлично то, что происходит в современном обществе. В фокусе внимания – самые актуальные и резонансные события в России и мире, герои и антигерои нашего времени, истории, которые развиваются на наших глазах. В эфире телеканала - лучшие документальные фильмы последнего десятилетия, отмеченные наградами российских и крупнейших международных фестивалей.

4. «История» - это новый Российский познавательный телеканал. Мировая и отечественная история в документальных проектах, фильмах, исторических реконструкциях, документах и воспоминаниях современников. В эфире канала - программы собственного производства и продукция известных зарубежных компаний.

что еще?

которые с собственными студиями номральными

1 канал номральный в списке (кроме этих)  - $1

Оплата только через BarterCoin как и предыдущим исполнителям

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

elenamshn
Елена 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$9
5 дней
Escrow
Все супер, Елена молодец, расчет был произведен через оговоренную расчетную систему.
Оплата в срок, коммуникабельный, отзывчивый заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

elenamshn
Елена 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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