Самая обычная и понятная работа - перевод аудио материалов ( интервью,записей с конференции и т.д.) в текст. Интересует постоянное сотрудничество и невысокие цены. Готовы платить 5$ за час аудиозаписи.
Составить список партиотических телеканалов России с студиями в МСК
Царьград
PolitRussia
Звезда- В эфире общественно-патриотического канала – документальные и художественные фильмы, тематические программы, особое место в которых отведено русской армии.
ОТР -Общественное телевидение России (ОТР) — новый российский федеральный телеканал. Основные цели и задачи - развитие гражданского общества и патриотизма в России, просвещение и образование, пропаганда общечеловеческих моральных ценностей. Вещание канала строится преимущественно на прямом эфире и других формах активного взаимодействия с аудиторией. Многие программы создаются с участием непрофессиональных «активистов» - корреспондентов. Значительное внимание в эфире уделено освещению жизни регионов. Основные форматы: новости, аналитические дискуссии, развивающие развлечения, качественные игровые, документальные и анимационные фильмы, просветительские программы.
1. «НПКтвРОССИИ» Народно-патриотический канал 1) Информационно-аналитическая работа 2) Пропаганда счастливой многодетной и успешной семьи 3) Пропаганда нравственности и морали, традиционной культуры и исторического наследия России. 4) Создание общественного резонанса путем разоблачения псевдо-патриотических движений, западных идеологем, а так же сомнительных и неоднозначных инициатив и законов в нашей стране.
3. 24_DOC – круглосуточный телеканал мировой актуальной документалистики. Телеканал для тех, кому не безразлично то, что происходит в современном обществе. В фокусе внимания – самые актуальные и резонансные события в России и мире, герои и антигерои нашего времени, истории, которые развиваются на наших глазах. В эфире телеканала - лучшие документальные фильмы последнего десятилетия, отмеченные наградами российских и крупнейших международных фестивалей.
4. «История» - это новый Российский познавательный телеканал. Мировая и отечественная история в документальных проектах, фильмах, исторических реконструкциях, документах и воспоминаниях современников. В эфире канала - программы собственного производства и продукция известных зарубежных компаний.
что еще?
которые с собственными студиями номральными
1 канал номральный в списке (кроме этих) - $1
Оплата только через BarterCoin как и предыдущим исполнителям
Выбранный исполнитель
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