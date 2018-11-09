Составить список партиотических телеканалов России с студиями в МСК

Царьград

PolitRussia

Звезда- В эфире общественно-патриотического канала – документальные и художественные фильмы, тематические программы, особое место в которых отведено русской армии.

ОТР -Общественное телевидение России (ОТР) — новый российский федеральный телеканал. Основные цели и задачи - развитие гражданского общества и патриотизма в России, просвещение и образование, пропаганда общечеловеческих моральных ценностей. Вещание канала строится преимущественно на прямом эфире и других формах активного взаимодействия с аудиторией. Многие программы создаются с участием непрофессиональных «активистов» - корреспондентов. Значительное внимание в эфире уделено освещению жизни регионов. Основные форматы: новости, аналитические дискуссии, развивающие развлечения, качественные игровые, документальные и анимационные фильмы, просветительские программы.

1. «НПКтвРОССИИ» Народно-патриотический канал 1) Информационно-аналитическая работа 2) Пропаганда счастливой многодетной и успешной семьи 3) Пропаганда нравственности и морали, традиционной культуры и исторического наследия России. 4) Создание общественного резонанса путем разоблачения псевдо-патриотических движений, западных идеологем, а так же сомнительных и неоднозначных инициатив и законов в нашей стране.

﻿3. 24_DOC – круглосуточный телеканал мировой актуальной документалистики. Телеканал для тех, кому не безразлично то, что происходит в современном обществе. В фокусе внимания – самые актуальные и резонансные события в России и мире, герои и антигерои нашего времени, истории, которые развиваются на наших глазах. В эфире телеканала - лучшие документальные фильмы последнего десятилетия, отмеченные наградами российских и крупнейших международных фестивалей.

4. «История» - это новый Российский познавательный телеканал. Мировая и отечественная история в документальных проектах, фильмах, исторических реконструкциях, документах и воспоминаниях современников. В эфире канала - программы собственного производства и продукция известных зарубежных компаний.

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