Транскрибация 6 часов

Есть 3 видео

https://www.youtube.com/watch?v=MoJV-LxlFfI&index=7&list=PLl_YkFnarvuUIs7EqM_CmKsGrvhma21xR&t=87s = 3 часа

https://www.youtube.com/watch?v=Oxnx1Lhjdek&feature=youtu.be = 2 часа 20 мин

третье не нашел пока что, но там вебинар длительностью 1,5 часа, найду скину позже

интересует стоимость транскрибации каждого видео в отдельности, ну и сроки конечно