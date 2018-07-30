Самая обычная и понятная работа - перевод аудио материалов ( интервью,записей с конференции и т.д.) в текст. Интересует постоянное сотрудничество и невысокие цены. Готовы платить 5$ за час аудиозаписи.
Транскрибация 6 часов
Есть 3 видео
https://www.youtube.com/watch?v=MoJV-LxlFfI&index=7&list=PLl_YkFnarvuUIs7EqM_CmKsGrvhma21xR&t=87s = 3 часа
https://www.youtube.com/watch?v=Oxnx1Lhjdek&feature=youtu.be = 2 часа 20 мин
третье не нашел пока что, но там вебинар длительностью 1,5 часа, найду скину позже
интересует стоимость транскрибации каждого видео в отдельности, ну и сроки конечно
Заявки фрилансеров
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