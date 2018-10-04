Состаивть список членов Бильдербергского Клуба

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен8 заявок319 просмотров

1, 2 и 3 уровня (круга)

Бюджет 1000р

Оплата через систему BarterCoin, оттуда вывод в любой кеш без комиссии

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

Di119
Диана 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Все ок, спс
Заказчик вовремя оплатил. На возникшие вопросы ответил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Di119
Диана 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад