Составить список фирм/людей на которых отсняты негативные обзоры

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт2 заявки231 просмотр

Типа Тинькофф, Аяза Шабутдинова, Бизнес молодости итп

нужен полный список

1 значимая компания/персона - 30р

нужно список людей/компаний + ссылка на видео

Оплата только в BarterCoin (оттуда выводите с комиссией 0% в любую  фиатную систему)

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров