Требуется написать парсер,малого объема,Так же занесения в базу,проверка на запись если такой элемент есть уже в таблице Оплата Yandex.Money Связь : ICQ: 3951533,Skype : firstange1
Действие аккаунта приостановлено!
- $10Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуеться написать Скрипт на AJAX + PHP + Mysql подробности после собеседования с соискателями ICQ для связи - 3951533 Skype : firstange1 Оплата тока Yandex.ДеньгиВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
1)Требуется нарисовать красивым цветом логотипа под синие гаммы 2)переверстать шаблон от DLE,добавить маленький элемент Оплата:Yandex.Деньги ICQ : 3-951-533Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется сделать аналогичный модуль как тут http://protoss.net.ru/plugins/manufacture/manufacture.php более подробное распишу при определение кандидата Оплата тока Яндекс.Деньгами ICQ для связи 3-951-533Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад