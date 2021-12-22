Написание ботов. Парсинг данных. Чат-боты
Добрый день!
3й год как занимаюсь написание чат-ботов.
В качестве основного языка для разработки использую Python.
Решил поработать на фрилансе.
Предоставлю Вам помощника, в виде чат-бота для различных опций и функций.
Подключу чат-бота:
Мессенджеры: Instagram, Whatsapp, Telegram, Viber, VK, Avito.
CRM: Bitrix24, AmoCRM, BlueSalesCRM, RetailCRM
Платежные системы: Robokassa, Яндекс.Касса, Яндекс.Деньги, Qiwi
Так же, парсинг данных
Работу выполняю на совесть! Обращайтесь!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Парсинг любых сайтов, интернет-магазинов, товаров.29 просмотров