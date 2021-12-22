Написание ботов. Парсинг данных. Чат-боты

Добрый день!

3й год как занимаюсь написание чат-ботов.

В качестве основного языка для разработки использую Python.

Решил поработать на фрилансе.

Предоставлю Вам помощника, в виде чат-бота для различных опций и функций.

Подключу чат-бота:

Мессенджеры: Instagram, Whatsapp, Telegram, Viber, VK, Avito.

CRM: Bitrix24, AmoCRM, BlueSalesCRM, RetailCRM

Платежные системы: Robokassa, Яндекс.Касса, Яндекс.Деньги, Qiwi

Так же, парсинг данных

Работу выполняю на совесть! Обращайтесь!