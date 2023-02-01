Deuter

Абрамов Deuter

 
32 годаГермания/Висбаден
год на фриланс-бирже
Был
год назад
linux
Linux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Spec файл доработать

    Здравствуйте Есть спек файл. Задача собрать .spec Внутри rpm фаза приложения (32бит приложение) приложения. Файл приложения должен при установке помещаться в /home/adis/bin . В момент установки проверить есть ли пользователь если нет создать пользователя. ...

    Bash
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Нужно дособрать спек файл Rpm build

    Есть спек файл. Задача собрать .spec Внутри rpm фаза приложения (32бит приложение) приложения. Файл приложения должен при установке помещаться в папку bin. В момент установки проверить есть ли пользователь если нет создать пользователя. ...

    Bash
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Доработка спек файла

    Есть спек файл. Задача собрать .spec Внутри rpm фаза приложения (32бит приложение) приложения. Файл приложения должен при установке помещаться в /home/adis/bin . В момент установки проверить есть ли пользователь если нет создать пользователя. После ...

    Bash
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад