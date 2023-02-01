Здравствуйте Есть спек файл. Задача собрать .spec Внутри rpm фаза приложения (32бит приложение) приложения. Файл приложения должен при установке помещаться в /home/adis/bin . В момент установки проверить есть ли пользователь если нет создать пользователя. ...
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- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт10 месяцев назад
Есть спек файл. Задача собрать .spec Внутри rpm фаза приложения (32бит приложение) приложения. Файл приложения должен при установке помещаться в папку bin. В момент установки проверить есть ли пользователь если нет создать пользователя. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Есть спек файл. Задача собрать .spec Внутри rpm фаза приложения (32бит приложение) приложения. Файл приложения должен при установке помещаться в /home/adis/bin . В момент установки проверить есть ли пользователь если нет создать пользователя. После ...Системное программированиенет заявокЗакрыт10 месяцев назад