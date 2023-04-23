Привет!
Меня зовут Антон. Я занимаюсь версткой сайтов. Перевожу дизайн-макеты в код используя HTML, CSS и JavaScript.
Мне нравится верстать красивые и функциональные веб-страницы, которые будут удобными для пользователя и которые будут отображаться корректно на разных устройствах и в разных браузерах. Я стараюсь уделять внимание деталям, чтобы каждый элемент сайта выглядел привлекательно и работал правильно.
Кроме того, я постоянно изучаю новые технологии и инструменты, чтобы улучшать свои навыки и быть в курсе последних тенденций в веб-разработке.
Я люблю работать как самостоятельно, так и в команде, общаясь с дизайнерами и разработчиками, чтобы создавать качественные продукты.
Контакты:
Telegram: https://t.me/anton758886
E-mail: [email protected]
GitHub: https://github.com/AntonSWebDev
Почему вы должны выбрать меня исполнителем:
Качество и внимательность к деталям. Я уделяю большое внимание деталям при верстке сайтов, чтобы каждый элемент выглядел красиво и функционировал правильно.
Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на Ваши сообщения в процессе работы.
Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза,но если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока Вы не скажете «Меня всё устраивает».
Визуальный результат. Процесс работы над проектом для Вашего удобства я загружу на тестовый сервер — Вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт.
Доверие и долгосрочное сотрудничество. Я уважаю конфиденциальность и доверие каждого клиента, и готов сотрудничать на долгосрочной основе.
Мои гарантии:
Адекватный бюджет. Я готов предложить различные варианты с учетом Ваших требований и возможностей, чтобы мы нашли наилучшее сочетание цены и качества.
Соблюдение сроков. Я понимаю, что время - это деньги, и всегда стараюсь выполнять работу в срок, чтобы Вы могли запустить свой проект вовремя.
Гарантия на верстку. Я гарантирую, что моя работа будет соответствовать вашим требованиям и стандартам, и что я исправлю любые ошибки, которые возникнут по моей вине.
Коммуникация и отчетность. Я буду на связи на протяжении всего процесса работы и буду давать регулярные отчеты о прогрессе проекта, чтобы Вы были в курсе дела.
В конце выйдет проект, который будет:
Адаптивным - верстка будет корректно отображаться и функционировать на различных устройствах и экранах с разными размерами и разрешениями.
Кросс браузерным - верстка будет корректно отображаться и функционировать в современных браузерах.
Быстрым - верстка будет в зеленой зоне на Google Page Speed.
Валидным - соответствие кода HTML и CSS стандартам.
БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор) - благодаря применению в проекте методологии БЭМ, код будет понятным и легко расширяемым.
Мой стек:
HTML, CSS, SASS/SCSS, Bootstrap, Flexbox, Grid, БЭМ, JS, jQ, GULP.
Контакты:
Telegram: https://t.me/anton758886
E-mail: [email protected]
GitHub: https://github.com/AntonSWebDev
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