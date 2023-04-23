Создание адаптивной и кроссбраузерной верстки

Привет!

Меня зовут Антон. Я занимаюсь версткой сайтов. Перевожу дизайн-макеты в код используя HTML, CSS и JavaScript.

Мне нравится верстать красивые и функциональные веб-страницы, которые будут удобными для пользователя и которые будут отображаться корректно на разных устройствах и в разных браузерах. Я стараюсь уделять внимание деталям, чтобы каждый элемент сайта выглядел привлекательно и работал правильно.

Кроме того, я постоянно изучаю новые технологии и инструменты, чтобы улучшать свои навыки и быть в курсе последних тенденций в веб-разработке.

Я люблю работать как самостоятельно, так и в команде, общаясь с дизайнерами и разработчиками, чтобы создавать качественные продукты.

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Почему вы должны выбрать меня исполнителем:

Качество и внимательность к деталям . Я уделяю большое внимание деталям при верстке сайтов, чтобы каждый элемент выглядел красиво и функционировал правильно.

Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на Ваши сообщения в процессе работы.

Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза,но если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока Вы не скажете «Меня всё устраивает».

Визуальный результат. Процесс работы над проектом для Вашего удобства я загружу на тестовый сервер — Вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт.

Доверие и долгосрочное сотрудничество. Я уважаю конфиденциальность и доверие каждого клиента, и готов сотрудничать на долгосрочной основе.

Мои гарантии:

Адекватный бюджет . Я готов предложить различные варианты с учетом Ваших требований и возможностей, чтобы мы нашли наилучшее сочетание цены и качества.

Соблюдение сроков . Я понимаю, что время - это деньги, и всегда стараюсь выполнять работу в срок, чтобы Вы могли запустить свой проект вовремя.

Гарантия на верстку. Я гарантирую, что моя работа будет соответствовать вашим требованиям и стандартам, и что я исправлю любые ошибки, которые возникнут по моей вине.

Коммуникация и отчетность. Я буду на связи на протяжении всего процесса работы и буду давать регулярные отчеты о прогрессе проекта, чтобы Вы были в курсе дела.

В конце выйдет проект, который будет:

Адаптивным - верстка будет корректно отображаться и функционировать на различных устройствах и экранах с разными размерами и разрешениями.

Кросс браузерным - верстка будет корректно отображаться и функционировать в современных браузерах.

Быстрым - верстка будет в зеленой зоне на Google Page Speed.

Валидным - соответствие кода HTML и CSS стандартам.

БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор) - благодаря применению в проекте методологии БЭМ, код будет понятным и легко расширяемым.

Мой стек:

HTML, CSS, SASS/SCSS, Bootstrap, Flexbox, Grid, БЭМ, JS, jQ, GULP.

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