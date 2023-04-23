DevTony

Антон DevTony

 
23 годаУкраина/Запорожье
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Создание адаптивной и кроссбраузерной верстки

Привет!

Меня зовут Антон. Я занимаюсь версткой сайтов. Перевожу дизайн-макеты в код используя HTML, CSS и JavaScript.

Мне нравится верстать красивые и функциональные веб-страницы, которые будут удобными для пользователя и которые будут отображаться корректно на разных устройствах и в разных браузерах. Я стараюсь уделять внимание деталям, чтобы каждый элемент сайта выглядел привлекательно и работал правильно.

Кроме того, я постоянно изучаю новые технологии и инструменты, чтобы улучшать свои навыки и быть в курсе последних тенденций в веб-разработке.

Я люблю работать как самостоятельно, так и в команде, общаясь с дизайнерами и разработчиками, чтобы создавать качественные продукты.

Контакты:

Почему вы должны выбрать меня исполнителем:

  • Качество и внимательность к деталям. Я уделяю большое внимание деталям при верстке сайтов, чтобы каждый элемент выглядел красиво и функционировал правильно.

  • Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на Ваши сообщения в процессе работы.

  • Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза,но если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока Вы не скажете «Меня всё устраивает».

  • Визуальный результат. Процесс работы над проектом для Вашего удобства я загружу на тестовый сервер — Вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт.

  • Доверие и долгосрочное сотрудничество. Я уважаю конфиденциальность и доверие каждого клиента, и готов сотрудничать на долгосрочной основе.

Мои гарантии:

  • Адекватный бюджет. Я готов предложить различные варианты с учетом Ваших требований и возможностей, чтобы мы нашли наилучшее сочетание цены и качества.

  • Соблюдение сроков. Я понимаю, что время - это деньги, и всегда стараюсь выполнять работу в срок, чтобы Вы могли запустить свой проект вовремя.

  • Гарантия на верстку. Я гарантирую, что моя работа будет соответствовать вашим требованиям и стандартам, и что я исправлю любые ошибки, которые возникнут по моей вине.

  • Коммуникация и отчетность. Я буду на связи на протяжении всего процесса работы и буду давать регулярные отчеты о прогрессе проекта, чтобы Вы были в курсе дела.

В конце выйдет проект, который будет:

  • Адаптивным - верстка будет корректно отображаться и функционировать на различных устройствах и экранах с разными размерами и разрешениями.

  • Кросс браузерным - верстка будет корректно отображаться и функционировать в современных браузерах.

  • Быстрым - верстка будет в зеленой зоне на Google Page Speed.

  • Валидным - соответствие кода HTML и CSS стандартам.

  • БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор) - благодаря применению в проекте методологии БЭМ, код будет понятным и легко расширяемым.

Мой стек:

HTML, CSS, SASS/SCSS, Bootstrap, Flexbox, Grid, БЭМ, JS, jQ, GULP.

Контакты:

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapSCSSSASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
8%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_16706994806883
Россия
год в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
7 месяцев назад
Верстка
Уже не в первый раз обращаюсь к Антону за помощью в верстке, очень ответственный и пунктуальный специалист! Моменты, которые необходимо было доработать, были сделаны в самые короткие сроки. Работой полностью довольна, очень рекомендую данного специалиста!
Спасибо за интересные проекты и приятное общение! Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
guest_16706994806883
Россия
год в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
8 месяцев назад
Сверстать 3 страницы сайта
Я хотела бы поблагодарить Антона за его труд, профессионализм и заботу о том, чтобы мои требования были учтены в полной мере. Я настоятельно рекомендую его как ответственного и компетентного специалиста в своей области. Большое спасибо за отличную работу!
Спасибо за отзыв! Было приятно с вами работать!
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