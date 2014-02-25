Исходные данные: HTC Desire 500 Android, ядро не поддерживает запись звонков. Задача: Обеспечить запись звонков с телефона через программу Automatic Call Recorder от Appliqato ...
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Сотрудничество по написанию текстов для сервиса «Онлайн-проверка контрагентов» Приглашаем к сотрудничеству человека с опытом проверки контрагентов перед заключением сделки (юрист, специалист по безопасности, коммерческий директор, предприниматель и др.) Хорошо, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Кого ищем? Нужен человек с БУХГАЛТЕРСКИМ прошлым или настоящим, кто "в теме". 2. Что хотим? Если вы видели таблицы с ценами у МТС, Мегафон или Билайн, то помните, что ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Рерайт конкретной страницы в 3 700 знаков о сервисе "Электронные Торги и Закупки". Если вы мало понимаете что это, и с чем это едят – прошу найти другое объявление и сэкономить время друг другу. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Рерайт конкретной страницы в 4 800 знаков о сервисе "Онлайн Проверка Контрагентов". Если вы мало понимаете что это, и с чем это едят – прошу найти другое объявление и сэкономить время друг другу. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад