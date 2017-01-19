Установка готовой прошивки Android для записи разговоров

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Исходные данные: 

HTC Desire 500 Android, ядро не поддерживает запись звонков.

Задача:

Обеспечить запись звонков с телефона через программу   Automatic Call Recorder от

Appliqato (если это невозможно, то через программу  callrecorder.skvalex.com)

Инструменты: 

* Есть удаленный доступ к телефону через ТимВивер. 

* Есть инструкции на 4PDA, например:

   4pda.ru/forum/index.php?s...

   4pda.ru/forum/index.php?s...

Обязательное условие:

* Делаем резервную копию. Если телефон превратится в кирпич – ваши услуги оплачены не будут.

Android
8 лет назад
Dewin
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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