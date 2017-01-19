Установка готовой прошивки Android для записи разговоров

Исходные данные:

HTC Desire 500 Android, ядро не поддерживает запись звонков.

Задача:

Обеспечить запись звонков с телефона через программу Automatic Call Recorder от

Appliqato (если это невозможно, то через программу callrecorder.skvalex.com)

Инструменты:

* Есть удаленный доступ к телефону через ТимВивер.

* Есть инструкции на 4PDA, например:

4pda.ru/forum/index.php?s...

4pda.ru/forum/index.php?s...

Обязательное условие:

* Делаем резервную копию. Если телефон превратится в кирпич – ваши услуги оплачены не будут.