Добрый вечер! Необходимо сделать копию приложения на Phonegap или других совместимых технологиях. Срок неделя, бюджет 3000грн. Пишите кто возьмется, начинаем 25.01
Установка готовой прошивки Android для записи разговоров
Исходные данные:
HTC Desire 500 Android, ядро не поддерживает запись звонков.
Задача:
Обеспечить запись звонков с телефона через программу Automatic Call Recorder от
Appliqato (если это невозможно, то через программу callrecorder.skvalex.com)
Инструменты:
* Есть удаленный доступ к телефону через ТимВивер.
* Есть инструкции на 4PDA, например:
Обязательное условие:
* Делаем резервную копию. Если телефон превратится в кирпич – ваши услуги оплачены не будут.
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