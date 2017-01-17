Приложение бронирование авто, байков, экскурсий

В связи с большой загрузкой своих разработчиков, есть необходимость отдать часть работы на фриланс)

Итак Необходимо разработать мобильные приложения для IOS и андройд + серверная часть- примером как это должно выглядеть ставим приложение CTRIP - а как оно не должно выглядеть ни в коем случае Phuket advertising.

только если в СTrip у нас билеты и прочее то здесь будут по началу это аренда Байков, Авто и Экскурсии - в дальнейший функционал закладываем еще яхты, школы и все все но это потом.

необходима будет окно с соглашением - (возможно человек должен сфотографировать свои права или паспорт и отправить), геолакация, и главный лозунг что все Easy -все легко и одним движением

Мультиязычное приложение языки - русский, английский, китайский

Если вы занимаетесь чем то только одним, например Ios - оцените только свой труд, возможен и такой вариант сотрудничества.

Экраны - Функционал

Вход в приложение

Главный Экран - выбор - Байка- Экскурсии - Авто

Меню

Настройки

Личный кабинет

Геолокация

Вызов-оформление

Статус заказа

Пользовательское соглашение

Оплата

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