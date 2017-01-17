Можете сделать функцию через сервис ip телефонии и рассылки смс (например) для сайта настроить работу отправки смс клиенту после разговора с оператором? То есть клиент позвонил оператору на номер например +74951112233 на сип атс ...
Приложение бронирование авто, байков, экскурсий
В связи с большой загрузкой своих разработчиков, есть необходимость отдать часть работы на фриланс)
Итак Необходимо разработать мобильные приложения для IOS и андройд + серверная часть- примером как это должно выглядеть ставим приложение CTRIP - а как оно не должно выглядеть ни в коем случае Phuket advertising.
только если в СTrip у нас билеты и прочее то здесь будут по началу это аренда Байков, Авто и Экскурсии - в дальнейший функционал закладываем еще яхты, школы и все все но это потом.
необходима будет окно с соглашением - (возможно человек должен сфотографировать свои права или паспорт и отправить), геолакация, и главный лозунг что все Easy -все легко и одним движением
Мультиязычное приложение языки - русский, английский, китайский
Если вы занимаетесь чем то только одним, например Ios - оцените только свой труд, возможен и такой вариант сотрудничества.
Экраны - Функционал
- Вход в приложение
- Главный Экран - выбор - Байка- Экскурсии - Авто
- Меню
- Настройки
- Личный кабинет
- Геолокация
- Вызов-оформление
- Статус заказа
- Пользовательское соглашение
- Оплата
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