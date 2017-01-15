Игра "Космический Бой"

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Закрыт1 заявка109 просмотров

     Пример стиля и графики, игра "Кошачий отряд" (https://play.google.com/store/apps/details?id=coconut.island.nk&hl=ru).

     Но это будет не аркада (передвижение),а перестрелка на месте. Корабль пртив другого корабля.

     Анимации практически не будет, только в эффектах (возможжно частично анимацию сделает программер). 

     На беке будут лететь мимо планеты, какие-то светящиеся объекты, млечный путь, пару созвездий.

     Можно использовать готовый вектор, главное чтоб он не был из известных произведений и соответствовал стилю графики. 

    

     Графика:

     Бек 1423 * 1000 (800) pix:

       1) меню (можно из имеющихся элементов, что-то добавить, убрать) с кнопкой "Плей"

       2) бек выбора корабля

       3) игровой бек (космические просторы)

    

     Элементы: 

       1) 10 космических кораблей (скетчи есть, нужно точно отрисовать), немного более детальней, чем в игре "Кошачий отряд".

       2) примерно 20 элементов + - (планеты, звезды, эффекты, какие-то несложные детальки и т.д.)

       3) окна "меню": победил, проиграл, очки, оценки, кнопки и т.д.

       4) Иконки

          1024 x 500 pix

          900 x 650 pix

          512 х 512 pix - max эффектная! чтоб бросалась в глаза, на фоне всех остальных. Стандартная форма «иконки» под Android.

          144 x 144 pix

          96 x 96 pix

          72 x 72 pix

          48 x 48 pix

     Все квадратные иконки одинаковые, различны только размером. 

     Прямоугольные можно сделать из уже отрисованных элементов, по согласованию. 

     Все детали обговорим при встрече или по скайпу. 

     Если нет опыта в рисовании игр, но есть опыт работы с вектором в иллюстраторе(можно и в фотошопе, но главное чтоб стиль соответсвовал)

     и желание нарисовать эту игрушку, пишите, звоните...научу, подскажу. 

        Буду рада сотрудничеству ;) Ира        

     

Android
8 лет назад
Gerda_I
41 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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