Требуется разработка приложения для заказа билетов на Android и iOS. аналог: https://itunes.apple.com/ru/app/busfor-bilety-na-avtobus/id1029817513?mt=8 Программа для поиска и заказа билетов по разным направлениям одного перевозчика. P.s. Т.е., по сути, клон с ...
Игра "Космический Бой"
Пример стиля и графики, игра "Кошачий отряд" (https://play.google.com/store/apps/details?id=coconut.island.nk&hl=ru).
Но это будет не аркада (передвижение),а перестрелка на месте. Корабль пртив другого корабля.
Анимации практически не будет, только в эффектах (возможжно частично анимацию сделает программер).
На беке будут лететь мимо планеты, какие-то светящиеся объекты, млечный путь, пару созвездий.
Можно использовать готовый вектор, главное чтоб он не был из известных произведений и соответствовал стилю графики.
Графика:
Бек 1423 * 1000 (800) pix:
1) меню (можно из имеющихся элементов, что-то добавить, убрать) с кнопкой "Плей"
2) бек выбора корабля
3) игровой бек (космические просторы)
Элементы:
1) 10 космических кораблей (скетчи есть, нужно точно отрисовать), немного более детальней, чем в игре "Кошачий отряд".
2) примерно 20 элементов + - (планеты, звезды, эффекты, какие-то несложные детальки и т.д.)
3) окна "меню": победил, проиграл, очки, оценки, кнопки и т.д.
4) Иконки
1024 x 500 pix
900 x 650 pix
512 х 512 pix - max эффектная! чтоб бросалась в глаза, на фоне всех остальных. Стандартная форма «иконки» под Android.
144 x 144 pix
96 x 96 pix
72 x 72 pix
48 x 48 pix
Все квадратные иконки одинаковые, различны только размером.
Прямоугольные можно сделать из уже отрисованных элементов, по согласованию.
Все детали обговорим при встрече или по скайпу.
Если нет опыта в рисовании игр, но есть опыт работы с вектором в иллюстраторе(можно и в фотошопе, но главное чтоб стиль соответсвовал)
и желание нарисовать эту игрушку, пишите, звоните...научу, подскажу.
Буду рада сотрудничеству ;) Ира
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