Игра "Космический Бой"

Пример стиля и графики, игра "Кошачий отряд" (https://play.google.com/store/apps/details?id=coconut.island.nk&hl=ru).

Но это будет не аркада (передвижение),а перестрелка на месте. Корабль пртив другого корабля.

Анимации практически не будет, только в эффектах (возможжно частично анимацию сделает программер).

На беке будут лететь мимо планеты, какие-то светящиеся объекты, млечный путь, пару созвездий.

Можно использовать готовый вектор, главное чтоб он не был из известных произведений и соответствовал стилю графики.

Графика:

Бек 1423 * 1000 (800) pix:

1) меню (можно из имеющихся элементов, что-то добавить, убрать) с кнопкой "Плей"

2) бек выбора корабля

3) игровой бек (космические просторы)

Элементы:

1) 10 космических кораблей (скетчи есть, нужно точно отрисовать), немного более детальней, чем в игре "Кошачий отряд".

2) примерно 20 элементов + - (планеты, звезды, эффекты, какие-то несложные детальки и т.д.)

3) окна "меню": победил, проиграл, очки, оценки, кнопки и т.д.

4) Иконки

1024 x 500 pix

900 x 650 pix

512 х 512 pix - max эффектная! чтоб бросалась в глаза, на фоне всех остальных. Стандартная форма «иконки» под Android.

144 x 144 pix

96 x 96 pix

72 x 72 pix

48 x 48 pix

Все квадратные иконки одинаковые, различны только размером.

Прямоугольные можно сделать из уже отрисованных элементов, по согласованию.

Все детали обговорим при встрече или по скайпу.

Если нет опыта в рисовании игр, но есть опыт работы с вектором в иллюстраторе(можно и в фотошопе, но главное чтоб стиль соответсвовал)

и желание нарисовать эту игрушку, пишите, звоните...научу, подскажу.

Буду рада сотрудничеству ;) Ира