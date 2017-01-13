Собрать приложение для андроида в конструкторе

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Пример в маркете "Служба 27". Бюджет не большой.

Android
8 лет назад
S-christmas85
Иванов 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров