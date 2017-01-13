Требуется разработка приложения для заказа билетов на Android и iOS. аналог: https://itunes.apple.com/ru/app/busfor-bilety-na-avtobus/id1029817513?mt=8 Программа для поиска и заказа билетов по разным направлениям одного перевозчика. P.s. Т.е., по сути, клон с ...
Собрать приложение для андроида в конструкторе
Пример в маркете "Служба 27". Бюджет не большой.
Заявки фрилансеров
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