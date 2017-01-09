Есть уже готовое приложение для такси на java script написанное. Приложение нужно оптимизировать и добавить новые функции. Нужен грамотный программист на java script желательно с опытом работы в среде разработки приложений appcelerator titanium. Задача ...
Мобильное приложение службы такси на xamarin
Мобильное приложение службы такси на xamarin для платформ iOS и Android. API уже есть готовое. Также есть уже другое приложение работающее с тем же самым API.
Техническое задание кандидатам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
В общем суть такова, требуется установит дизайн на андроид приложение. У нас имеется готовый дизайн ( без верстки ) выполнен в adobe illustrator. И того, нужно сверстатЬ его, нарезатЬ и натянутЬ. ...Завершен8 лет назад
Создать - на основание ресурса(ibuycar.ru) мобильное приложение, с аналогичной бизнес логикой. Разработка приложения должна быть на базе rest api(разработку api, будет вести текущей разработчик сайта параллельно с приложением). Требование ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
Серия мобильных и Вэб сервисов в сегменте любительского спортаМобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать библиотеку для быстрого распознавания DataMatrix кодов(6*6 или 10*10) на больших снимках от 8 мп. Само изображение DataMatrix кода может быть от 50*50 пикселей, под углом до 30 град. и их может быть несколько на ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $3000
Здравствуйте, нужно сделать мобильное приложение на кросплатформенном движке appcelerator titanium. Обязательно чтобы была возможность разработки и для iOS Все подробности и ТЗ кандидатам.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Приложение - браузер.Завершен8 лет назад
Требуется разработка приложения на Android/iOS (нативное) справочника организаций города со следующим функционалом: - каталог деятельностей - каталог фирм - просмотр информации + местоположение на карте - просмотр карты города (желательно яндекс.карты) ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $830
Добрый день, С Наступившим! Есть задача разработать IOS приложение (точнее доработать). Цель приложения: для управления системой вентиляции и теплообмена дома посредством отправки СМС. Дизайн также требуется разработать на основании мокапов клиента. Требуется разработать приложение на ...Завершен8 лет назад
Нужно разработать мобильное приложение по тюнингу машин. Всего 5 моделей Описание - https://docs.google.com/document/d/1Tn0SI-z2FXI4rBW31Nh3wP_lXTLkDLvMeZk6RHV8RBA/edit От вас Цена Срок С нас Дизайн и 3D модельМобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад