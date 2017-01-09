Мобильное приложение службы такси на xamarin

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Мобильное приложение службы такси на xamarin для платформ iOS и Android. API уже есть готовое. Также есть уже другое приложение работающее с тем же самым API.

Техническое задание кандидатам. 

AndroidiOS
8 лет назад
nikolapavel
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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