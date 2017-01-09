Разработка мобильного приложения iOS/Android

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Закрыт7 заявок194 просмотра

Создать - на основание ресурса(ibuycar.ru) мобильное приложение, с аналогичной бизнес логикой.

Разработка приложения должна быть на базе rest api(разработку api, будет вести текущей разработчик сайта параллельно с приложением).

Требование к исполнителю.

  • Опыт мобильной разработки, наличие портфолио(несколько успешных проектов, желательно автомобильной тематики или других пользовательских сервисов)
  • Описание средств разработки библиотек и различных инструментов которыми вы будете пользоваться.
  • План работ, разбитый на блоки.
  • Предложение по дизайну и юзабилити.
AndroidiOS
8 лет назад
rgolovnev
Роман 
51 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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