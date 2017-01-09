Приложение на платформе appcelerator titanium| Java Script| Android

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Есть уже готовое приложение для такси на java script написанное. Приложение нужно оптимизировать и добавить новые функции.  

Нужен грамотный программист на java script  желательно с опытом работы в среде разработки приложений appcelerator titanium. Задача сейчас стоит по Android приложению. 

 

AndroidJava
8 лет назад
nikolapavel
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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