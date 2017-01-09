Мобильное ПО на appcelerator titanium

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок145 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать мобильное приложение на кросплатформенном движке appcelerator titanium. Обязательно чтобы была возможность

разработки и для iOS         

Все подробности и ТЗ кандидатам.

iOS
8 лет назад
wetnim
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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