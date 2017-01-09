Java библиотека и тестовая программа на Android.

Необходимо разработать библиотеку для быстрого распознавания DataMatrix кодов(6*6 или 10*10) на больших снимках от 8 мп. Само изображение DataMatrix кода может быть от 50*50 пикселей, под углом до 30 град. и их может быть несколько на одном снимке. В результате нужно получить список распознанных DataMatrix кодов, их содержимое(можно не разкодированую матрицу), их координаты на снимке(относительные), и их размеры в пикселях.

Также нужно простое приложение для тестирования, фотоапарат, при нажатии на кнопку делается снимок и идет распознавание снимка, и на экран выдается результат.