Java библиотека и тестовая программа на Android.

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Необходимо разработать библиотеку для быстрого распознавания DataMatrix кодов(6*6 или 10*10) на больших снимках от 8 мп.  Само изображение  DataMatrix кода может быть от 50*50 пикселей, под углом до 30 град. и их может быть несколько на одном снимке. В результате нужно получить список распознанных DataMatrix кодов, их содержимое(можно не разкодированую матрицу), их координаты на снимке(относительные), и их размеры в пикселях.

Также нужно простое приложение для тестирования, фотоапарат, при нажатии на кнопку делается снимок и идет распознавание снимка, и на экран выдается результат. 

AndroidJava
8 лет назад
guest_14839849691708
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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