Необходимо создать мобильное приложения для ANDROID к сайту

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Закрыт5 заявок148 просмотров

Необходимо создать мобильное приложения для ANDROID к сайту www.turkmenportal.com.  

К примеру приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=by.tut.android

Данные с сайта приложения будет получать с RSS.

Android
8 лет назад
skaysgroup
Петр 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров