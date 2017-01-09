Разработка приложения для Windows Phone

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Необходимо разработать приложение для платформы Windows Phone

- верстка страниц приложений по имеющимся макетам ~15 экранов;

- взаимодействие мобильного приложения с сервером по имеющемуся API (json);

- анимации в приложении;

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Макеты высылаю по запросу.

Есть работающие приложения на Android & iOS для примера.

AndroidiOS
8 лет назад
psih0z
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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