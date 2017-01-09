Разработка приложения на Android и iOS.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок256 просмотров

Требуется разработка приложения для заказа билетов на Android и iOS.

аналог: https://itunes.apple.com/ru/app/busfor-bilety-na-avtobus/id1029817513?mt=8

Программа для поиска и заказа билетов по разным направлениям одного перевозчика. 

P.s.  Т.е., по сути, клон с подобным функционалом но существенно меньшим количеством направлений 

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AndroidiOS
8 лет назад
hontey
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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