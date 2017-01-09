Приложение Ionic Android&IOS

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Есть незаконченное приложение на Ionic нужно добить егосогласно ТЗ

Оставляйте свои заявки и пришлите ссылки проектов сделанных на Ionic. ТЗ и детали пришлю в личку

AndroidiOS
8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров