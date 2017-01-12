Разработка приложения для ISO и Android

Краткое описание

Устройство (Датчик растояни + контроллер + wi-fi точка доступа) + Приложение в телефоне

Датчик (уже разработан и готов к использованию) измеряет расстояние, анализирует данные и передает результаты на приложение в смартфоне.Датчик цепляется на потолок или на стенку с помощью уголка. Принцип работы: датчик замеряет расстояние от себя до пола. Когда под датчик становится человек - измеряется расстояние от макушки до датчика и путем вычисления определяется рост человека (ребенка).

Алгоритм работы

1. Смартфон пользователя подключается по wi-fi к устройству (как к отдельной точке доступа). Устройство уже готово.

2. В приложение создается профиль человека который проходит измерение. Добавляется имя, фотография (2 фото - общий план и крупно лицо), дата рождения. Количество профилей не ограничено, чтобы можно было создать всю семью, друзей, гостей (как элемент развлечения) и даже для собаки.

3. Человек становится под датчик - производится замер.

4. Результаты измерений сохраняются в облаке на сервере.

5. Дале приложение генерирует контент (картинку) с фотографией человека и значением его роста (+ возраст по желанию). Получившуюся картинку можно сохранить в альбом, переслать, поделится в соцсетях.

6. Можно создать коллективную инфографику, кто самый высокий в семье (в компании друзей- например), а кто самый маленький. Для компании друзей прикольные надписи (#здоровяк, #карапуз, #гном, #Hightower)

7. Кроме развлекательной функции можно отслеживать динамику роста детей - приложение показывает график изменения роста каждого пользователя.

8. Собрав данные о росте и фотографии за некоторое время в приложении можно сгенерировать видео (слайд шоу), как лицо ребенка менялось в ростом.