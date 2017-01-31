Анализ работы приложений OK\VK Live и последующие создание библиотеки

Добрый день. На новый интересный проект ищу специалиста мобильной разработки с навыками хакера .

Проект реализовывается на базе одного известного медиа стримингового сервера и стоит задача транслировать видео поток из этого сервера на сервера социальных сетей OK и VK. Трансляция должна проходить от имени пользователя, как бы эмулируя работу пользователя в этом приложении.

Все действия происходят с согласия пользователя, т.к. приложение помогает пользователя делать стрим сразу во много сетей.

Предварительный анализ VK на iOS (спасибо клатчу) показал, что там стандартный RTMP упакованный в https. Вероятно, что апи соц сетей должно с коробки принимать запросы, просто документации еще нет, т.к. разработчики не подумали об этом (как например разработчикb Periscope). Непонятно где взять secretkey, но название параметра не пугает меня, не должно и вас!

Задача интересная, проект перспективный и в будущем разрабатываемая библиотека будет не нужна, т.к. будет официальное апи, но пока что приходится применять хаки.

Так что кому стало интересно - пишите, расскажу подробности, полную версию проекта и прочие детали.

Конкретная сумма не может быть оформлена, т.к. непонятно сколько времени займёт реализация. Предлагаю почасовую или сдельную схему работы. Пишите, я открыт для диалога.

Просьба не писать тем, кто хотел бы на этом проекте чему-то научиться. Ищу специалистов способных к реинжинерингу и предпочитающих где-то нестандратные решения