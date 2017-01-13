Доработка нескольких android приложений для интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок153 просмотра

Доработка нескольких android приложений для интернет магазина

Примерно 50 часов

Android
8 лет назад
lifescore
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров