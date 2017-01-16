Эмулятор Bluetooth гарнитуры для Android

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Закрыт2 заявки517 просмотров

Приложение при запуске которого в андроид будет появляться виртуальная Bluetooth гарнитура и приложение сможет через нее работать с телефонной линией  - совершать звонки и передать данные. Укажите примерную цену выполнения такого функционала.  Подробное ТЗ после выбора исполнителя. 

Android
8 лет назад
jorj
Юрий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров