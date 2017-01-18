Сделать функцию отправки смс клиентам после входящего звонка оператору

Можете сделать функцию через сервис ip телефонии и рассылки смс (например) для сайта настроить работу отправки смс клиенту после разговора с оператором?

То есть клиент позвонил оператору на номер например +74951112233 на сип атс в которой отображается номер клиента сотовый, и после окончания разговора ваша система автоматически отправляет текстовое сообщение с названием компании телефоном и т.д. на сотовый номер звонящего клиента! Как в (такси, ресторанах, интернет магазинах) может видели! Как это сделать?

Или ваши предложения!