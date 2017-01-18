Требуется разработка приложения для заказа билетов на Android и iOS. аналог: https://itunes.apple.com/ru/app/busfor-bilety-na-avtobus/id1029817513?mt=8 Программа для поиска и заказа билетов по разным направлениям одного перевозчика. P.s. Т.е., по сути, клон с ...
Сделать функцию отправки смс клиентам после входящего звонка оператору
Можете сделать функцию через сервис ip телефонии и рассылки смс (например) для сайта настроить работу отправки смс клиенту после разговора с оператором?
То есть клиент позвонил оператору на номер например +74951112233 на сип атс в которой отображается номер клиента сотовый, и после окончания разговора ваша система автоматически отправляет текстовое сообщение с названием компании телефоном и т.д. на сотовый номер звонящего клиента! Как в (такси, ресторанах, интернет магазинах) может видели! Как это сделать?
Или ваши предложения!
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