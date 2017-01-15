Разработка мобильного приложения для Android и iOS

Нужен программист с опытом, для создания мобильного приложения для дальнейшего расположения на Play Market и APPStore,желательно создать как для Android и iOS, но если вы разбираетесь только в одном то тоже интересует, сам проект не тяжелый, занимает приблизительно одну - две недели времени, если работа нам понравиться будем рассматривать сотрудничество в долгосрочной перспективе, проектов много. Все нюансы при общении.