Можете сделать функцию через сервис ip телефонии и рассылки смс (например) для сайта настроить работу отправки смс клиенту после разговора с оператором? То есть клиент позвонил оператору на номер например +74951112233 на сип атс ...
2 простых приложения под андройд
Требуется написать 2 простейших приложения на андройд (без заморочек по дизайну и тд, главное чтобы работало), а также мини сервер к ним.
Это реализация примитивной электронной очереди
Приложение 1:
а) создание/удаление очередей
б) включение записи в них и отключение
Приложение 2:
а) вступить/выйти в очередь
Сервер:
Здесь собсвенно и формируются очереди и происходит управление ими.
Подробности уже с исполнителем.
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