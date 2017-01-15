2 простых приложения под андройд

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Требуется написать 2 простейших приложения на андройд (без заморочек по дизайну и тд, главное чтобы работало), а также мини сервер к ним. 

Это реализация примитивной электронной очереди

Приложение 1:

а) создание/удаление очередей 

б) включение записи в них и отключение

Приложение 2:

а) вступить/выйти в очередь

Сервер:

Здесь собсвенно и формируются очереди и происходит управление ими.

Подробности уже с исполнителем.

8 лет назад
guest_14845031655782
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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