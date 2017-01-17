Можете сделать функцию через сервис ip телефонии и рассылки смс (например) для сайта настроить работу отправки смс клиенту после разговора с оператором? То есть клиент позвонил оператору на номер например +74951112233 на сип атс ...
Приложение Android
Требуется разработка приложения на Android
.(дизайн не важен, просто чтобы было аккуратно)Подробное ТЗ в аттаче.
Пожалуйста, пишите Ваши сроки, и цену.
Заявки фрилансеров
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