Приложение Android

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Закрыт10 заявок184 просмотра

Требуется разработка приложения на Android

.(дизайн не важен, просто чтобы было аккуратно)Подробное ТЗ в аттаче.

Пожалуйста, пишите Ваши сроки,  и цену.

Android
8 лет назад
lx08
Олег 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров