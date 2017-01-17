Можете сделать функцию через сервис ip телефонии и рассылки смс (например) для сайта настроить работу отправки смс клиенту после разговора с оператором? То есть клиент позвонил оператору на номер например +74951112233 на сип атс ...
Простое приложение под iPhone
Необходимо разработать два приложения:
оба одноэкранных:
1. На экране две кнопки и срока состояния, которая говорит ок / ошибка
логика внутренняя есть
2. На экране стандартная клавиатура
И приложение мерит время нажатия на клавиши ( запоминает клавишу и время нажатия) и должно будет передавать на сервер скорее всего.
требуется к началу февраля.
Скидывайте ориентировочные цены.
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