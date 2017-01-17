Простое приложение под iPhone

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Необходимо разработать два приложения:

оба одноэкранных:

1. На экране две кнопки и срока состояния, которая говорит ок / ошибка

логика внутренняя есть

2. На экране стандартная клавиатура

И приложение мерит время нажатия на клавиши ( запоминает клавишу и время нажатия) и должно будет передавать на сервер скорее всего.

требуется к началу февраля.

Скидывайте ориентировочные цены.

8 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров