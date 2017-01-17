Разработчик мобильного приложения

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Закрыт4 заявки131 просмотр

Требуется разработка и полное сопровождение мобильного приложения для нового направления в РФ на Android и iOS.

Интересует только качественная работа.

iOS developer.

Предпочтение кандидатам с опытом подобной разработки.

По возможности необходим переезд в г. Москву с полной оплатой проживания.

Оплата достойная.

Подробное ТЗ.

AndroidiOS
8 лет назад
Red_fox_Natalia
Наталья 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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