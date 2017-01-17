Сделать андроид приложение phonegap, ionic, react native

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок270 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо сделать копию приложения на Phonegap или других совместимых технологиях.

Срок неделя, бюджет 3000грн.  Пишите кто возьмется, начинаем 25.01

AndroidReact Native
8 лет назад
pj
44 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров