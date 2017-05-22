Full stack development (Mobile and Web)
Наша компания существует более 3х лет, наш основной ориентир это разработка нативных мобильных приложений.
- Ios (Objective C, Swift)
- Android
- Web, Front-end, Back-end (PHP, Java, Html; фраемвоки Node.js, Angular.js) с использованием известных CMS.
- Design
- QA
Работаем качественно, за относительно не дорогую плату - от 1000р в час. или 18$
Наше портфолио можно посмотреть на сайте: gudsoft.ru
Будем рады сотрудничеству. Спасибо.
skype: Bencom LLC
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