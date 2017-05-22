Full stack development (Mobile and Web)

Наша компания существует более 3х лет, наш основной ориентир это разработка нативных мобильных приложений.

- Ios (Objective C, Swift)

- Android

- Web, Front-end, Back-end (PHP, Java, Html; фраемвоки Node.js, Angular.js) с использованием известных CMS.

- Design

- QA

Работаем качественно, за относительно не дорогую плату - от 1000р в час. или 18$

Наше портфолио можно посмотреть на сайте: gudsoft.ru

Будем рады сотрудничеству. Спасибо.

[email protected]

skype: Bencom LLC