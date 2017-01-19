Добавить коды AppMetrica и Flurry в андроид приложение

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен3 заявки181 просмотр

В небольшое андроид приложение, нужно добавить коды статистики AppMetrica и Flurry. Исходники приложения и API key я предоставлю выбранному исполнителю.

Android
8 лет назад
numb
Саша 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasilenko_87
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Очень приятные впечатления. Человек знает свое дело. Сделал все быстро и качественно. Если будут какие вопросы в будущем, обязательно буду обращаться!
Остались самые приятные впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Vasilenko_87
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад