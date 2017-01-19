Можете сделать функцию через сервис ip телефонии и рассылки смс (например) для сайта настроить работу отправки смс клиенту после разговора с оператором? То есть клиент позвонил оператору на номер например +74951112233 на сип атс ...
Добавить коды AppMetrica и Flurry в андроид приложение
В небольшое андроид приложение, нужно добавить коды статистики AppMetrica и Flurry. Исходники приложения и API key я предоставлю выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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