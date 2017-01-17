Можете сделать функцию через сервис ip телефонии и рассылки смс (например) для сайта настроить работу отправки смс клиенту после разговора с оператором? То есть клиент позвонил оператору на номер например +74951112233 на сип атс ...
Приложение для Android, I-Phone 4D
Требуется разработчик(и) для создания приложения для Android, I-Phone на подобии "Живые раскраски http://www.mymagicbook.ru/
Заявки фрилансеров
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