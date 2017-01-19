Добрый вечер! Необходимо сделать копию приложения на Phonegap или других совместимых технологиях. Срок неделя, бюджет 3000грн. Пишите кто возьмется, начинаем 25.01
Создание Android приложения на основе сайта WP
Здравствуйте!
Есть собственный проект golubika.by на Word Press, адаптивная верстка есть.
На основе его данных необходимо разработать android приложение:
1. Копия сайта. Работа приложения без необходимости подключения к интернет.
2. Возможность обновления информации в приложении при изменении информации (текст, фото) на сайте. То есть само приложение чтобы не обновлялось, обновлялись данные внутри приложения.
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