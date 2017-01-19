Создание Android приложения на основе сайта WP

Здравствуйте!

Есть собственный проект golubika.by на Word Press, адаптивная верстка есть.

На основе его данных необходимо разработать android приложение:

1. Копия сайта. Работа приложения без необходимости подключения к интернет.

2. Возможность обновления информации в приложении при изменении информации (текст, фото) на сайте. То есть само приложение чтобы не обновлялось, обновлялись данные внутри приложения.