Создание Android приложения на основе сайта WP

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки141 просмотр

Здравствуйте!

Есть собственный проект golubika.by на Word Press, адаптивная верстка есть.

На основе его данных необходимо разработать android приложение:

1. Копия сайта. Работа приложения без необходимости подключения к интернет.

2. Возможность обновления информации в приложении при изменении информации (текст, фото) на сайте. То есть само приложение чтобы не обновлялось, обновлялись данные внутри приложения.

AndroidWordPress
8 лет назад
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров