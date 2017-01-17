Мобильное приложение для общения в зоне геолокации.

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки131 просмотр

Чат, для общения людей находящихся в зоне шаговой доступности. 

8 лет назад
guest_14848123597893
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров