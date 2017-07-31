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Диана Шаблистая
Dianaarch
Dianaarch
26 лет
Украина
/
Львов
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
3d визуализация интерьеров/экстерьеров, набор обьемов, проэктирование особняков/отелей/квартир
Работаю в программах:
3d Max
ArchiCAD
SketchUp
Photoshop
Языки: Русский, Українська, English
3ds Max
ArchiCAD
SketchUp
Photoshop
Портфолио
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