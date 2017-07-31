Dianaarch

Диана Шаблистая Dianaarch

 
26 летУкраина/Львов
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
3d визуализация интерьеров/экстерьеров, набор обьемов, проэктирование особняков/отелей/квартир

Работаю в программах:

3d Max

ArchiCAD

SketchUp

Photoshop

Языки: Русский, Українська, English

3ds MaxArchiCADSketchUpPhotoshop
Портфолио