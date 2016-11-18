DmitryWebDevelop

Дмитрий DmitryWebDevelop

 
38 летПольша/Вроцлав
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Разработка Web-приложений

Разработка Web-приложений

Языки и технологии: PHP 5, HTML(+HTML5), CSS 2.1 + CSS 3, Javascript, MySQL,SQLite

Frameworks: Symfony 3

Опыт работы с CMS:  Drupal 7, Drupal 8, 

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDrupalSQLiteSymfony
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать флаер с рекламой сайта

    Нарисовать двухсторонний флаер который рекламирует веб-сервис. Размер: 1/3 [b]А4[/b] — 99 × 210 мм. Пример нужного размера прикрепил к заказу. Цель флаера: рассказать продавцу на рынке что есть такой сервис и мотивировать его подписаться на бесплатную рассылку. [b]Содержимое флаера вижу ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется помощь в раскрутке сайта

    Сайт - сервис заказов строительных товаров и услуг в Беларуси. Принцип биржи. https://tenderinfo.by Задача - привести на сайт заказчиков, т.е. тех кто будет размещать заказы строительных товаров(не услуг). Пример: https://tenderinfo.by/tender/77 На данном этапе ищу специалиста который: 1) Подготовит тексты ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать страницу по предоставленному дизайну

    На базе sass версии бутстрапа(http://getbootstrap.com/) сверстать страничку под 2 размера экрана: до 768px от 769pх до 1024 Всё что шире 1024px - отображать как на прикреплённом дизайне, т.е. фон шапки и футера на всю ширину, список с объявлениями - ...

    BootstrapSASS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн главной страницы для сайта доски объявлений

    Дизайн 1 страницы. Есть мокап и предпочтения по цветовой схеме. Надо наложить одно на другое чтоб приятно смотрелось. Т.е. Проработать цвета фона, регионов, текста, ссылок, шрифты, отступы и т.д. На выходе - psd.

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
FastArt
Мария 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать флаер с рекламой сайта
К сотрудничеству рекомендую однозначно! Четко поставленные задачи, отличное ТЗ, предоставление всех исходных материалов, оплата точно в срок.
Мария отличный исполнитель. Предоставила несколько вариантов дизайна, учла пожелания, выполнила всё в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
artZzz
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Сверстать страницу по предоставленному дизайну
Адекватный заказчик. На связи всегда. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Доволен сотрудничеством с Даниилом. Сроки соблюдает, в оговоренное время всегда на связи, на замечания реагирует адекватно. Рекомендую.
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
25 дней назад
$18
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной страницы для сайта доски объявлений
Адекватный Заказчик с чёткой задачей и быстрой оплатой. Оперативная обратная связь. Рекомендую!
Марина выполнила работу качественно и в срок. Очень доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв