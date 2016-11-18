DmitryWebDevelop

На базе sass версии бутстрапа(http://getbootstrap.com/) сверстать страничку под 2 размера экрана: до 768px от 769pх до 1024 Всё что шире 1024px - отображать как на прикреплённом дизайне, т.е. фон шапки и футера на всю ширину, список с объявлениями - ...