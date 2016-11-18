DmitryWebDevelop

Нарисовать двухсторонний флаер который рекламирует веб-сервис. Размер: 1/3 [b]А4[/b] — 99 × 210 мм. Пример нужного размера прикрепил к заказу. Цель флаера: рассказать продавцу на рынке что есть такой сервис и мотивировать его подписаться на бесплатную рассылку. [b]Содержимое флаера вижу ...
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт - сервис заказов строительных товаров и услуг в Беларуси. Принцип биржи. https://tenderinfo.by Задача - привести на сайт заказчиков, т.е. тех кто будет размещать заказы строительных товаров(не услуг). Пример: https://tenderinfo.by/tender/77 На данном этапе ищу специалиста который: 1) Подготовит тексты ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт7 лет назад
На базе sass версии бутстрапа(http://getbootstrap.com/) сверстать страничку под 2 размера экрана: до 768px от 769pх до 1024 Всё что шире 1024px - отображать как на прикреплённом дизайне, т.е. фон шапки и футера на всю ширину, список с объявлениями - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Дизайн 1 страницы. Есть мокап и предпочтения по цветовой схеме. Надо наложить одно на другое чтоб приятно смотрелось. Т.е. Проработать цвета фона, регионов, текста, ссылок, шрифты, отступы и т.д. На выходе - psd.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад