Doli4ka

Наталия Кирильчук Doli4ka

 
56 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
ЛОГОТИПИ. ФІРМОВИЙ СТИЛЬ. ПОЛІГРАФІЯ. ОБРОБКА ФОТОГРАФІЙ.

Вища технічна освіта. Основна робота пов'язана з графічним дизайном. Шукаю додатковий заробіток в Інтернеті.

ЛОГОТИПИ. ФІРМОВИЙ СТИЛЬ. ПОЛІГРАФІЯ.

ОБРОБКА ФОТОГРАФІЙ.

Є ВЛАСНІ ХУДОЖНІ ФОТО (сайт http://photographers.ua/KirilchukNata/).

ПРОГРАМИ: Corel DRAW, Adobe Photoshop.

Електронна пошта: [email protected]

Портфоліо: https://freelancehunt.com/freelancer/Doli4ka.html#portfolio

Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
#94
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
#269
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
#336
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
#1125
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 5 дней
#1691