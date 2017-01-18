ЛОГОТИПИ. ФІРМОВИЙ СТИЛЬ. ПОЛІГРАФІЯ. ОБРОБКА ФОТОГРАФІЙ.
Вища технічна освіта. Основна робота пов'язана з графічним дизайном. Шукаю додатковий заробіток в Інтернеті.
ЛОГОТИПИ. ФІРМОВИЙ СТИЛЬ. ПОЛІГРАФІЯ.
ОБРОБКА ФОТОГРАФІЙ.
Є ВЛАСНІ ХУДОЖНІ ФОТО (сайт http://photographers.ua/KirilchukNata/).
ПРОГРАМИ: Corel DRAW, Adobe Photoshop.
Електронна пошта: [email protected]
Портфоліо: https://freelancehunt.com/freelancer/Doli4ka.html#portfolio
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
#94
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
#269
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
#336
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
#1125
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 5 дней
#1691