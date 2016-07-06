в ворде составить инструкцию со скриншотами, по использованию epn.bz/ru для получения кэшбека при покупке на алиэкспресс: - регистрация, установка дополнения (ePN CashBack Plugin) в браузер Google chrome, оформление заказа, проверка начисления кэшбека; - установка мобильного приложения на смартфон(с ...