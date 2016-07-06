Doom8

Виктор Doom8

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Составить инструкцию в ворд со скриншотами по работе с двумя сервисами
Просто изумительный заказчик по всем параметрам!
Рекомендую Алексея! Качество работ на высоте!
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Описать регистрацию в партнёрской программе babadu.ru
Все прошло на отлично! Очень настоятельно рекомендую!
Рекомендую Алексея! Выполнено всё на отлично и в срок, без замечаний и переделок.
Ответный отзыв