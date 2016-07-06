в ворде составить инструкцию со скриншотами, по использованию epn.bz/ru для получения кэшбека при покупке на алиэкспресс: - регистрация, установка дополнения (ePN CashBack Plugin) в браузер Google chrome, оформление заказа, проверка начисления кэшбека; - установка мобильного приложения на смартфон(с ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $15Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
По prvk.su :регистрация, оплата, создание комментов и постов по группам (воспитание детей, планирование семьи) по фейсбук так же создание рекламы определённого товара с указанием гео Россия, (воспитание детей, планирование семьи)Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
структура: вход в ВК; поиск групп определённой тематики(воспитание детей); создание поста или комментария с картинкой на товар и ссылкой(товар на странице http://babadu.ru/store/product/4763203/)Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $5
Описать регистрацию в партнёрской программе babadu.ru со скриншотами в текстовом редакторе "ворд" с описанием создания прямой ссылки на определённый товар (лошадь-прыгунок синяя KID-HOP (КИД-ХОП))Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
9 лет назад
Просто изумительный заказчик по всем параметрам!
Ответный отзыв
Рекомендую Алексея! Качество работ на высоте!
$5
10 баллов
9 лет назад
Все прошло на отлично! Очень настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Алексея! Выполнено всё на отлично и в срок, без замечаний и переделок.