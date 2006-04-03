Dotcuk_Dmitriy

Дмитрий Доцюк Dotcuk_Dmitriy

 
17 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анимация 3д модели

    $10

    3д модель ее нужно анимировать: Желтый персонаж подносит к губам сигарету, а в тот момент когда он показывает жест, он становится оранжевым.

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать фотошоп 10 снимков строительного объекта

    $15

    Нужно отфотошопить от 7 до 10 фотографий одного строительного объекта для их размещения на сайте. Это будут разные ракурсы и виды. Это производственно-логистический комплекс, на котором ведётся строительство. Часть комплекса уже готова и там нужно убрать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Karfagen90
55 летУкраина
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
$15
10 баллов
2 года назад
Сделать фотошоп 10 снимков строительного объекта
всё отлично