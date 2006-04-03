Dotcuk_Dmitriy

Нужно отфотошопить от 7 до 10 фотографий одного строительного объекта для их размещения на сайте. Это будут разные ракурсы и виды. Это производственно-логистический комплекс, на котором ведётся строительство. Часть комплекса уже готова и там нужно убрать ...