Dotcuk_Dmitriy

$10
3д модель ее нужно анимировать: Желтый персонаж подносит к губам сигарету, а в тот момент когда он показывает жест, он становится оранжевым.
3D-графиканет заявок
Закрыт
2 года назад
3д модель ее нужно анимировать: Желтый персонаж подносит к губам сигарету, а в тот момент когда он показывает жест, он становится оранжевым.
Нужно отфотошопить от 7 до 10 фотографий одного строительного объекта для их размещения на сайте. Это будут разные ракурсы и виды. Это производственно-логистический комплекс, на котором ведётся строительство. Часть комплекса уже готова и там нужно убрать ...