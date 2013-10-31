Dragonna

Елена Dragonna

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Журналист, райтер, опыт - 20 лет

Работала в изданиях: Аргументы и Факты, ЧасПик, Новгородские ведомости, газета "Новгород", "Новая новгородская газета". На внештатной основе публикуюсь на сайтах "53 новости", Мненир.ру.

Опыт работы - 20 лет. Журналистом - 16 лет.

Опыт работы со студенческими текстами - 12 лет. Наиболее высокая ступень - докторская диссертация и монография к ней, ВАКовские статьи.

Основных достоинств - три: языковая мимикрия, высокая скорость работы, богатый словарный запас и грамотность. С равной легкостью пишу прозу, публицистику, научные тексты и стихи. Тематика значения не имеет.

7 лет работаю на телевидении, первые три года - социальная журналистика, еще два - новости, и сейчас - пул политических программ (обзоры, аналитика + ирония и сарказм)

Страница в контакте: http://vk.com/id33160614

Аватарок пугаться не стоит: в свободное от работы время увлекаюсь театром ака актер, поэтому выглядеть могу совершенно нетривиально :)

Люблю и умею работать.

Отзывы заказчиков

trollidze
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Написать статью бизнес-тематики
Отзыв недоступен.
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KsuBor
Оксана 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Рерайтеры на сайт о курсах Санкт-Петербурга
WordPress
Если Вы не выберете Елену в качестве исполнителя, это будет одна из самых серьезных Ваших ошибок на этой бирже. Образованный, грамотный, ответственный автор. Таких наперечет. И за них нужно держаться. Рада, что сотрудничаю с Еленой и надеюсь, что сотрудничество это будет продолжаться как можно дольше.
Понравилось работать: четкие инструкции, оплата в срок, готовность идти на диалог. Буду рада продолжать сотрудничество максимально длительное время. Советую копирайтерам работать с этим клиентом - это работа с перспективой.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
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