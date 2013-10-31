Журналист, райтер, опыт - 20 лет

Работала в изданиях: Аргументы и Факты, ЧасПик, Новгородские ведомости, газета "Новгород", "Новая новгородская газета". На внештатной основе публикуюсь на сайтах "53 новости", Мненир.ру.

Опыт работы - 20 лет. Журналистом - 16 лет.

Опыт работы со студенческими текстами - 12 лет. Наиболее высокая ступень - докторская диссертация и монография к ней, ВАКовские статьи.

Основных достоинств - три: языковая мимикрия, высокая скорость работы, богатый словарный запас и грамотность. С равной легкостью пишу прозу, публицистику, научные тексты и стихи. Тематика значения не имеет.

7 лет работаю на телевидении, первые три года - социальная журналистика, еще два - новости, и сейчас - пул политических программ (обзоры, аналитика + ирония и сарказм)

Страница в контакте: http://vk.com/id33160614

Аватарок пугаться не стоит: в свободное от работы время увлекаюсь театром ака актер, поэтому выглядеть могу совершенно нетривиально :)

Люблю и умею работать.