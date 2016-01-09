Главное в работе, честность, качество и скорость.

Работаю с шаблонами Wix и WP. SEO оптимизация, SEA компании (Яндекс Директ, Goole Adwords), а также написание не больших статей по тематике "IT технологии" и "Рынок мобильных устройств. У меня небольшой опыт работы, но я постоянно совершенствую свои знания в различных направлениях, как то адаптивная вёрстка HTML, CSS и многое другое. Выполняю работу всегда в срок, и работаю с максимальным вниманием к деталям. Вот один из примеров моих работ http://www.bazar2015.ru/ , это было изготовлено задень.