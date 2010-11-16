ES5E-VRN

Эдуард ES5E-VRN

 
39 летРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
E-Studio "5 Element's"

Интернет-студия "5 Элементов"

Воронеж @ 2010 Year

Мы предлогаем вам, следующие виды услуг:

Создание сайтов "под ключ"

HTML-Верстка

Продвижение/SEO

Веб Программирование

Тест сайтов

Дизайн сайтов

Рисунки/Иллюстрации

Банеры

Обработка фотографий

Программные интерфейсы

Наружная реклама

Промышленный дизайн

Дизайн продукции

Логотипы

Пиксель-арт/Иконки

3D-графика

Дизайн сайтаHTML

  • Создание игры

    Доброго времяни дня. Требуются веб мастера уже имевшие дела с приложениями социальной сети "вконтакте" и (или) Flash играми. Просьба оброщатся за подробностями в ICQ 555 675 229

    Flash
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Партнерская программа

    Нужно создать портнерскую программу, будущего интернет-магазина. Программа будет делиться на 2 части и выполнять определенные действия. Говорю сразу буду рассматривать только с указанием цен и сроков. P.S. Проект не сложный, но много нюансов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад