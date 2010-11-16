Доброго времяни дня. Требуются веб мастера уже имевшие дела с приложениями социальной сети "вконтакте" и (или) Flash играми. Просьба оброщатся за подробностями в ICQ 555 675 229
E-Studio "5 Element's"
Интернет-студия "5 Элементов"
Воронеж @ 2010 Year
Мы предлогаем вам, следующие виды услуг:
Создание сайтов "под ключ"
HTML-Верстка
Продвижение/SEO
Веб Программирование
Тест сайтов
Дизайн сайтов
Рисунки/Иллюстрации
Банеры
Обработка фотографий
Программные интерфейсы
Наружная реклама
Промышленный дизайн
Дизайн продукции
Логотипы
Пиксель-арт/Иконки
3D-графика
Действие аккаунта приостановлено!
- Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать портнерскую программу, будущего интернет-магазина. Программа будет делиться на 2 части и выполнять определенные действия. Говорю сразу буду рассматривать только с указанием цен и сроков. P.S. Проект не сложный, но много нюансов.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад