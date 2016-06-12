Чертежи, 3D модели, проектирование электроснабжения.
ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее
Национальная Металлургическая Академия Украины
Факультет: «Автоматизация промышленности»
Специальность: «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»
ВЛАДЕНИЕ ПРОГРАММАМИ:
Компас, Adobe Photoshop ,3DMax+Vray.
Чертежи, 3D модели, проектирование электроснабжения.
Портфолио
- Обработка фото369 просмотров
- Разработка и расчет схемы электроснабжения340 просмотров
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
#156
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#968