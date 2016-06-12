E_S_V

Сергей Егоров E_S_V

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Чертежи, 3D модели, проектирование электроснабжения.

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее

Национальная Металлургическая Академия Украины

Факультет: «Автоматизация промышленности»

Специальность:  «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»

 

ВЛАДЕНИЕ ПРОГРАММАМИ:

Компас, Adobe Photoshop ,3DMax+Vray.

Чертежи, 3D модели, проектирование электроснабжения.

Портфолио

Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
#156
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#968