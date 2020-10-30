Eliz_K

Елизавета Eliz_K

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Head of Public Relations профессиональной социальной сети MAXXON
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Контекстная реклама и seo

    Добрый день!  Находимся в поиске опытного специалиста по разработке и осуществлению рекламных кампаний, реализации seo-продвижения и аналитики для профессиональной социальной сети maxxon.io. Что нужно будет делать: - Весь комплекс работ по ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка анимационного эксплейнера

    Добрый день! Для проекта первой профессиональной социальной сети устных и письменных переводчиков, языковых преподавателей, гидов, экскурсоводов и их заказчиков maxxon.io требуется креативный и профессиональный моушн-дизайнер. Суть задачи: Нужно создать ряд анимационных роликов-эксплейнеров ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контекстная реклама и seo-продвижение

    Добрый день!  Находимся в поиске опытного специалиста по разработке и осуществлению рекламных кампаний, реализации seo-продвижения и аналитики для профессиональной социальной сети maxxon.io. Что нужно будет делать: - Весь комплекс работ по ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Провести аудит лендинга и доработать прототип

    Добрый день! Находимся в поиске опытного и креативного специалиста по лендингам для профессиональной социальной сети maxxon.io. Что нужно будет сделать: - Провести аудит лендинга; - Определить уязвимые стороны и внести ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Провести аудит лендинга и доработать прототип
Рекомендую, все своевременно и четко!
Благодарим Владимира за выполненную работу. Все советы по факту, обязательно учтем в дальнейшей работе. Спасибо!
Ответный отзыв