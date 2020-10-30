Добрый день! Находимся в поиске опытного специалиста по разработке и осуществлению рекламных кампаний, реализации seo-продвижения и аналитики для профессиональной социальной сети maxxon.io. Что нужно будет делать: - Весь комплекс работ по ...
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Добрый день! Для проекта первой профессиональной социальной сети устных и письменных переводчиков, языковых преподавателей, гидов, экскурсоводов и их заказчиков maxxon.io требуется креативный и профессиональный моушн-дизайнер. Суть задачи: Нужно создать ряд анимационных роликов-эксплейнеров ...Анимация10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Находимся в поиске опытного специалиста по разработке и осуществлению рекламных кампаний, реализации seo-продвижения и аналитики для профессиональной социальной сети maxxon.io. Что нужно будет делать: - Весь комплекс работ по ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Находимся в поиске опытного и креативного специалиста по лендингам для профессиональной социальной сети maxxon.io. Что нужно будет сделать: - Провести аудит лендинга; - Определить уязвимые стороны и внести ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад